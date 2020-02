Música no Festival de Sanremo exalta ‘sonho carioca’

SANREMO, 05 FEV (ANSA) – O cantor e pianista italiano Raphael Gualazzi, vencedor da categoria “jovens” no Festival de Sanremo em 2011, voltou ao palco do Teatro Ariston com uma música sobre seu “sonho carioca”.

A faixa, chamada “Carioca”, exibe influências latinas e conta a história de um homem desesperado para reencontrar uma mulher que mudou sua vida.

A canção começa falando sobre um “último beijo” e uma história que “foi um salto”. “Eu não sei cair; Vejo, no escuro, luzes de um local a dois passos de mim; Na fumaça, uma voz me sussurra ‘Vai, dance comigo’; Olhos escuros e pele carioca”, canta Gualazzi, em tradução livre.

“Talvez você seja o diabo; Mas parece mágica; Quanto tempo eu perdi; A vida quase me supera; Agora permaneço aqui; Que a cidade se apaga; Bastava um sonho carioca”, prossegue a música.

Além de se referir aos nascidos na cidade do Rio de Janeiro, a palavra “carioca” costuma ser usada na Itália para designar brasileiros em geral.

Gualazzi participa do Festival de Sanremo pela quarta vez e terminou a primeira noite do concurso, nesta terça-feira (4), em sétimo lugar, de um total de 12, segundo as notas dadas por um júri composto por 300 pessoas.

Os outros 12 competidores se apresentam nesta quarta (5), mas o festival vai até o próximo sábado (8). O vencedor será escolhido por uma combinação entre os votos do júri (33%), dos jornalistas (33%) e dos telespectadores (34%). (ANSA)