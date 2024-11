Música inédita de Pino Daniele emociona napolitanos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/11/2024 - 14:50 Para compartilhar:

NÁPOLES, 24 NOV (ANSA) – O Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, foi palco neste domingo (24) do lançamento de uma música inédita do cantor e compositor italiano Pino Daniele, cuja morte completa 10 anos no próximo dia 4 de janeiro.

“Again”, composta pelo astro em 2009 e encontrada por seus filhos Alessandro e Sara, foi transmitida para as 50 mil pessoas presentes no campo onde o artista se apresentou tantas vezes, antes da partida entre Napoli e Roma pela Série A.

A canção foi transmitida com um vídeo inédito que reúne imagens de Daniele no estúdio e foi acolhida com uma salva de palmas dos torcedores e gritos de “Pino”.

Trata-se de uma balada intimista com o refrão “on the road again” (“de novo na estrada”), parte de um projeto acústico nunca concluído pelo cantor, símbolo da música napolitana.

O lançamento de “Again” faz parte das celebrações pelo 10º aniversário de morte de Daniele e pelos 70 anos de nascimento do astro, em 19 de março de 2025.

“Tocar de forma intimista e acústica era o que Pino preferia, e ele considerava que ‘Again’ estava pronta assim. Nós apenas demos uma ligeira remasterizada”, contaram Sara e Alessandro, filhos do músico, em uma coletiva de imprensa no sábado (23).

Eles acrescentaram que Daniele deixou um vasto material de músicas inéditas, “algumas prontas, outras demos”. “É preciso entender o que publicar respeitando o artista”, disseram os herdeiros. (ANSA).