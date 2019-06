Música em alta

O Tidal lançou esta semana conteúdo exclusivo sobre a cantora Luísa Sonza, que fala de sua trajetória artística. Em For The Cultura Brasil, um retrato da carreira da gaúcha, que acaba de lançar seu primeiro álbum de estúdio, Pandora, que conta com o single Garupa, parceria com Pabllo Vittar, e que já ocupa o primeiro lugar na playlist Top 100 Brasil da plataforma de streaming.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.