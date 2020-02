Música e cinema

Um dos destaques da TV Brasil nesta sexta, 28, será a apresentação do espetáculo Cine Concerto, a partir das 22h30. Trata-se de show para fãs de cinema, com os músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSB) interpretando trilhas sonoras de filmes que marcaram época, como Star Wars, Piratas do Caribe, Vingadores, Rei Leão, Harry Potter, além da abertura da série Game of Thrones.

A direção cênica é de Gil Vicente Tavares e a regência, do maestro Carlos Prazeres.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.