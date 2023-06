Música brasileira ganha volume no festival Turá

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 23/06/2023 - 9:00 Compartilhe

A turnê que marca a volta da formação original dos Titãs tem sido um sucesso em todo o País. A banda tem lotado estádios por onde passa e chegou a quebrar o recorde de público no Allianz Parque, com 50 mil pessoas em uma única noite ­— foram três shows com ingressos esgotados. O êxito da iniciativa parece ter mexido com o mercado do entretenimento, que resolveu abrir os olhos e investir em artistas brasileiros.

Um reflexo disso é a consolidação do Turá, festival que acontece em 24 e 25 de junho na área externa do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O evento, que está em sua segunda edição, segue o conceito de reunir apenas nomes nacionais e espera uma plateia de vinte mil pessoas por noite.

Ao todo serão mais de vinte shows, que incluem jovens bandas e artistas nacionais consagrados. No sábado, a atração principal é o cantor e compositor Jorge Ben Jor. A apresentação marca o lançamento de Salve Jorge, coletânea de sucessos que tem como carro-chefe Mas Que Nada, sucesso que já foi regravado por nomes tão diversos como o cantor Julio Iglesias e o grupo Black Eyed Peas.

Na sequência se apresentam o sambista Zeca Pagodinho e a cantora Maria Rita, que traz Sandra de Sá como convidada.

No domingo, o destaque é Gilberto Gil & Família, que apresenta o espetáculo Nós, A Gente.

Antes dele, sobe ao palco a cantora Joelma, que recebe Mariana Aydar. O Turá é marcado por sua forte mensagem social, com ênfase na diversidade, no meio ambiente e, claro, na valorização da música brasileira.

Pitty comemora duas décadas de carreira

O show da cantora Pitty, que se apresenta no segundo dia do Festival Turá, marca uma ocasião especial: é o início da turnê em homenagem aos 20 anos do álbum Admirável Chip Novo, disco de estreia da cantora baiana. Além dos músicos Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria), ela recebe no palco o rapper-sambista Marcelo D2 e a cantora paulistana Céu.

Para Ler



Aos 41 anos, o paulista Rodrigo Gallo alcançou um feito importante: foi agraciado em 2022 com o Prêmio José Saramago pelo livro Dor Fantasma. A obra narra a carreira de um pianista virtuoso obcecado pela obra do compositor húngaro Franz Liszt.

Para Ver

Dirigido por Sam Hargrave, Resgate 2 exibe mais uma vez o astro Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, soldado australiano que se torna mercenário. O blockbuster de ação é uma das maiores apostas da Netflix em 2023.

Para ouvir

O cantor e compositor Cat Stevens, que mudou o nome para Yussuf Islam em 1977, lança King of a Land, seu primeiro álbum em dez anos. O disco traz um manifesto dedicado ao Rei Charles III e a faixa de protesto All Nights, All Days.

Animação

Filme da Pixar exalta a diversidade

Após tratar a morte com bom humor (Soul) e transformar sentimentos em personagens (Divertidamente), a Pixar radicalizou: deu vida ao fogo, à água, à terra e ao ar. Em Elementos, os protagonistas são proibidos de se misturar para garantir a perfeita harmonia do universo. Como todo filme da produtora, porém, isso serve de mote para passar uma mensagem ao público. No caso, a diversidade e a importância de conviver com quem é diferente de você. A nova parceria com a Disney tem direção de Peter Sohn, de O Bom Dinossauro.

Dança

Acrobacia e teatro ilusionista

O show Polaris, o Espetáculo no Globo Gigante, que estreia no teatro Sergio Cardoso, em São Paulo, é difícil de definir. Combina efeitos visuais, dramaturgia e dança, em um novo formato batizado por seus criadores de “teatro ilusionista”. Quem está à frente do projeto é o diretor e coreógrafo Maicon Clenk, cujos trabalhos anteriores já foram assistidos por mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo. O elenco é composto por acrobatas brasileiros e internacionais e remete aos shows do Cirque du Soleil. Em cartaz até 16/7.

Exposição

Esculturas de luz brilham no CCBB

Criado na Holanda pelos artistas Lonneke Gordijn e Ralph Nauta, o projeto Drift tem uma proposta bem original: apresenta esculturas, instalações e performances feitas de luz. Com design futurista e sustentável, a mostra está em cartaz até 7/8 no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em São Paulo, após uma concorrida temporada no Rio de Janeiro. Segundo o curador Alfons Hug, o uso da iluminação “nos faz pensar no mundo de hoje, mas também em nossas origens”.

Mpb

A última gravação de Gal Costa

Acabou o mistério: o último registro de Gal Costa em estúdio foi um dueto com Marina Sena no álbum Biscoito Fino, que sai agora pela gravadora homônima. Elas interpretam Para Lennon e McCartney, de Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant. O disco traz ainda Maria Bethânia dividindo o microfone com Chico Chico, filho de Cássia Eller, na música Em Nome de Deus, e Sem Samba não Dá, de Caetano Veloso, na voz de Jards Macalé e Criolo, entre outras parcerias.





