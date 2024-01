Museus oferecem programação especial para divertir as crianças

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/01/2024 - 8:55 Para compartilhar:

Com as crianças de férias, o mês de janeiro reforça a busca por espaços que possam oferecer lazer e cultura para a garotada. Em São Paulo, diversos museus preparam atividades especiais. Em alguns locais, a programação será estendida até fevereiro. Mas vale lembrar que, independentemente do período de férias, os museus sempre organizam ações que valem a pena conferir com a família.

Há opções das mais variadas. No Museu da Imagem e do Som, o tema é o terror no cinema – e, no MIS Experience, os 40 anos do seriado Chaves. No Museu da Língua Portuguesa, a música e o livre brincar são os focos. No Museu Catavento, por sua vez, as crianças têm a oportunidade de experimentar a Química por meio da sua presença no cotidiano. No Museu do Futebol, a pedida é um retorno às brincadeiras do passado relacionadas ao esporte.

Já no Museu da Imigração e no Museu das Culturas Indígenas, crianças e adultos têm a oportunidade de entrar em contato com a história e os costumes de outras culturas.

Além das mostras, espaços arquitetônicos também são destaque

Museu da Imigração

O programa Férias no Museu ocupa umas das salas do prédio com brincadeiras, oficinas, atividades recreativas e educativas que convidam as crianças e seus familiares para uma viagem pelo brincar de diferentes culturas e países e pelo próprio museu. A instituição abre de quarta a domingo, das 11h às 17h, e fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1.316.

Museu da Imagem e do Som

A mostra “Terror no Cinema” celebra um gênero audiovisual quase tão antigo quanto o próprio cinema. Por meio de um percurso envolvente e imersivo, o visitante pode rever e experimentar momentos icônicos da história do gênero terror. De terça a domingo, na Avenida Europa, 158.

Museu do Instituto Biológico

A exposição Planeta Inseto busca desmistificar os insetos por meio de metodologias que vão desde a identificação do grupo até a interação com os insetos. Na Av. Doutor Dante Pazzanese, 64, de terça a domingo, das 9h às 16h.

Casa das Rosas

O espaço acaba de ser restaurado e sua decoração é um atrativo por si só. Há ainda uma exposição dedicada à personagem Mônica, de Mauricio de Sousa, batizada de Sempre Fui Forte. Na Avenida Paulista, de terça a domingo, das 10h às 17h30.

Museu Catavento

De 9 a 31 de janeiro, o espetáculo Química em Show mostra o que é a química no cotidiano, com demonstrações de experimentos que vão desde misturar líquidos até segurar fogo com as mãos. O museu fica no Parque Dom Pedro II.

MIS Experience

Nos 40 anos de estreia do célebre seriado, o espaço (Rua Cenno Sbrighi, 250, de terça a sábado) recebe Chaves: A Exposição. É a maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo, com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores.

O Estação Férias – Brincadeiras Musicais é um projeto educativo que se relaciona com a exposição Essa Nossa Canção. É uma atividade com a ocupação do espaço com o livre brincar, com a cultura da infância e fruição artística. Todos os dias, das 10h às 17h, na Pça. da Luz, s/n.º. Museu do Futebol

A exposição Futebol de Brinquedo mergulha na memória dos brinquedos analógicos de futebol, incluindo Aquaplay, Super Trunfo, mascotes das Copas do Mundo Fifa e, é claro, muitos times de futebol de botão. O museu fica na Praça Charles Miller, s/n.º e abre de terça a domingo, das 9h às 18h.

Museu das Culturas Indígenas

A Brincadeira da Onça mostra a dimensão lúdica dos povos indígenas. O museu aborda a importância de incorporar cultura, natureza e história na educação. Há dias específicos para visitação ao longo do mês (confira no site museudasculturasindigenas.org.br).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

