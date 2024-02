Museus na Itália terão entradas gratuitas neste domingo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/02/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 3 FEV (ANSA) – Os museus estatais da Itália terão entrada gratuita no próximo dia 4 de fevereiro por causa da iniciativa do Ministério da Cultura que permite o acesso livre para visitantes no primeiro domingo de cada mês.

A medida é válida também para todos os parques arqueológicos estatais. As visitas podem ser feitas no horário normal de funcionamento.

Para monumentos que precisam ter reservas feitas antecipadamente, as pessoas também precisarão se antecipar para garantir o bilhete gratuito.

No último domingo gratuito, em 7 de janeiro, 150.193 cidadãos participaram da iniciativa, que já foi duramente criticada pelo ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, por ser uma medida que “esgotaria” o tesouro da Itália. (ANSA).

