Museus italianos têm números recordes no fim de semana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/06/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 6 JUN (ANSA) – O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, afirmou que a quantidade de visitantes em museus e parques arqueológicos no país atingiu números recordes no último fim de semana.

Em virtude da Festa da República Italiana, celebrada em 2 de junho, e do primeiro domingo do mês, os museus nacionais tiveram ingressos gratuitos no país, o que pode ter estimulado as visitas.

“Um fim de semana recorde para museus e parques arqueológicos italianos. Toda a nação tem fome de cultura, e tenho orgulho dos membros do Ministério da Cultura que tornaram tudo isso possível, garantindo a abertura dos locais”, disse Sangiuliano.

Os Parques Arqueológicos de Pompeia (65.314) e do Coliseu (58.500) foram as atrações mais visitadas, sendo seguidos pelo Palácio Real de Caserta (32.157) e pelas Gallerie degli Uffizi (30.990).

Ao todo, os 30 locais mais visitados durante o fim de semana receberam um total de 467,2 mil pessoas. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias