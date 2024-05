Museus do Vaticano vão exibir vestes dos santos Pedro e João

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/05/2024 - 10:50 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 21 MAI (ANSA) – Os Museus do Vaticano vão exibir ao público na próxima quinta-feira (23) duas relíquias da capela Sancta Sanctorum.

Os artefatos históricos são duas vestes que foram usadas pelos santos Pedro e João. A túnica e a dalmática passaram por uma cuidadosa restauração que começou em 2019 e só terminou em 2024.

A exposição apresentará a história das vestimentas e a intervenção de conservação recentemente concluída nas duas vestes sagradas realizada pelo Laboratório de Tapeçarias e Tecidos dos Museus do Vaticano.

Os resultados das novas análises e investigações históricas sobre as vestimentas também serão divulgados. Os pesquisadores reuniram novas informações sobre as relíquias.

A Universidade de Tuscia apontou que a túnica de São Pedro teria sido usada entre a segunda metade do século 6 e a primeira metade do século 7 d.C., enquanto a dalmática de São João é data entre o final do século 1 e a segunda metade do século 2 d.C.

