‘Museus do Papa’ vão receber ciclo de concertos ao longo do ano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/04/2024 - 15:50

VATICANO, 30 ABR (ANSA) – A organização dos Museus Vaticanos anunciou nesta terça-feira (30) que o local receberá um ciclo de concertos às sextas-feiras, entre 3 de maio e 25 de outubro.

A iniciativa “Música nos Museus” oferecerá ao público 11 eventos musicais durante o ano no âmbito das aberturas noturnas de sexta-feira, cuja última entrada será às 18h e o encerramento às 20h.

Todos os concertos – gratuitos e incluídos no preço do bilhete – terão como cenário dois ambientes especiais dos “Museus do Papa”: o Braccio Nuovo, na abertura e encerramento da temporada musical, e a Galeria das Estátuas do Pio Museu Clementino para todas as outras exibições.

Segundo nota, a iniciativa cultural – desejada pela diretora dos Museus Vaticanos, Barbara Jatta – é uma manifestação significativa da sinergia entre as artes visuais e musicais, em diálogo entre si graças à universalidade das linguagens criativas.

Tal como as edições anteriores, os jovens talentos dos Conservatórios Italianos e das Academias Internacionais de Ensino Superior, em colaboração com o Comitê Nacional Italiano de Música, terão a oportunidade de se apresentar em um palco único.

Os artistas do calendário são provenientes de Modena, Ímola, Terni, Pinerolo, Sassari, Nápoles, Castelfranco Veneto e Siena.

“Permitir que os cidadãos visitem as obras dos Museus Vaticanos admirando sua beleza e singularidade, e ouvindo um concerto de música clássica no final do passeio: esta é a fórmula que repetimos novamente este ano”, afirmou Jatta.

A proposta musical prevista para os dias de abertura e encerramento do evento, contará com a atuação conjunta da Banda Musical do Corpo da Gendarmaria do Vaticano com a Banda Musical da Força Aérea, no dia 3 de maio, e com a Banda da Marinha em 25 de outubro.

Além disso, os músicos da banda vaticana serão novamente os protagonistas, no Centro Museológico de Castel Gandolfo, do concerto para conjunto de metais que será realizado no Palácio Papal em 29 de setembro. (ANSA).