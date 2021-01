Museus adaptam horários de funcionamento às novas restrições em SP

A reclassificação do Estado de São Paulo para fase vermelha aos fins de semana, anunciada nesta sexta-feira, 22, devido ao agravamento na situação da pandemia do novo coronavírus, forçou instituições culturais e museus a mudarem horários de funcionamento.

O Masp, por exemplo, não abrirá aos finais de semana pelo menos de 25 de janeiro a 7 de fevereiro. Já no dia 1º de fevereiro, o museu, que não funciona às segundas-feiras, abrirá excepcionalmente.

A visitação das exposições do Masp, como a que está em cartaz, da pintora carioca Beatriz Milhazes, será encerrada às 18h, em vez de 20h.

Confira os horários de funcionamento do Masp:

Segunda (25): fechado; terça (26), 10h às 18h; quarta (27) a sexta (29): 13h às 19h; sábado (30) e domingo (31): fechado.

Segunda (1) a sexta (5): 13h às 19h; terça (2): 10h às 18h; sábado (6) e domingo (7): fechado

Itaú Cultural

O Itaú Cultural também anunciou uma mudança em seu horário de funcionamento, passando a abrir de terça a sexta-feira, das 12h às 18h, para atender às medidas do governo do Estado.

A instituição ressalta ainda que reforçou sua programação virtual enquanto as visitas presenciais estão alteradas. Entre os destaques anunciados para este sábado, 23, estão visitas virtuais ao Espaço Olavo Setubal e à exposição Beatriz Milhazes, às 11h, 14h e 15h30; uma visita online guiada pelo curador da mostra, Ivo Mesquita; e uma live com o ator Lima Duarte no Instagram do Itaú Cultural.

