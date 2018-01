Museu oferece privada de ouro a Trump em vez de Van Gogh

NOVA YORK, 26 JAN (ANSA) – A Casa Branca solicitou ao Museu Guggenhiem, em Nova York, o empréstimo de um quadro do pintor holandês Vincent Van Gogh para decorar os aposentos do presidente Donald Trump, mas a instituição negou o pedido e ofereceu enviar um vaso sanitário de ouro ao magnata. Segundo o jornal ”The Washington Post”, Trump teria pedido o quadro ”Landscape with Snow”, pintado por Van Gogh em 1888. Nancy Spector, diretora astística do museu, negou o pedido do presidente e informou que tinha outra obra disponível, um vaso sanitário de ouro, conhecido como ”América”, uma sátira sobre a riqueza dos Estados Unidos. O vaso de ouro foi feito pelo artista italiano Maurizio Cattelan e é avaliada em torno de US$ 1 milhão. Ela ficou exposta durante um ano em um banheiro da instituição, e os visitantes podiam utilizá-lo. Após o término da exposição, o vaso ficou disponível. Desta foram, Spector ofereceu a Trump. Em um email cedido ao jornal The Post, a diretora de arte afirma que se o mandatário norte-americano e a primeira-dama tivessem algum interesse, ela poderia enviar para eles. ”É, certamente, extremamente valioso e frágil, mas forneceríamos todas as instruções para sua instalação e cuidado posterior”, afirmou Spector, explicando que Cattelan gostaria muito de oferecer a obra à Casa Branca como um ” empréstimo de longo prazo”. (ANSA)