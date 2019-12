Museu Nacional da Resistência será construído em Milão

MILÃO, 9 DEZ (ANSA) – O ministro dos Bens Culturais da Itália, Dario Franceschini, e o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, anunciaram nesta segunda-feira (9) que o Museu Nacional da Resistência será aberto na capital da região da Lombardia.

O museu ficará localizado na Piazzale Baiamonti, na segunda pirâmide projetada pelo arquiteto Jacques Herzog, um edifício que sua construção já foi aprovada pela administração municipal.

O Ministério dos Bens Culturais alocará 15 milhões de euros para o projeto de construção do museu, além dos 2,5 milhões já destinados anteriormente.

O anúncio também colocou um ponto final da controvérsia sobre a sede do Museu da Resistência, que inicialmente era cogitado para ser construído na Casa della Memoria, em Milão, local considerado pequeno demais para o projeto.

“Estávamos cientes de que o projeto, como se pensava, não estava indo bem. Este museu será um projeto de prestígio para Milão e importante para o país”, disse Sala.

O espaço que abrigará o museu terá 2,5 mil metros quadrados, mas o prefeito ainda não determinou a data de abertura.

“Eu avisei o arquiteto Jacques Herzog desta decisão esta manhã e, obviamente, ele estava entusiasmado, como Liliana Segre, agradecemos ao governo por esta intervenção. Diante do prestígio deste museu, no entanto, ninguém vai recuar, os fundos serão suficientes e acreditamos na construção da estrutura e do conteúdo do museu”, finalizou o prefeito de Milão.

Já Franceschini explicou que haverá “envolvimento total” no projeto do museu. Além disso, o ministro revelou que o governador da Lombardia, Attilio Fontana, “se interessou” na construção do local.(ANSA)