Museu na Itália homenageia raízes sicilianas de Ayrton Senna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 12:50 Para compartilhar:

PALERMO, 13 NOV (ANSA) – Ayrton Senna, tricampeão mundial da Fórmula 1, será homenageado na Itália através de um museu que recupera as origens sicilianas do ídolo brasileiro.

O museu Astro – acrônimo de “Ayrton Senna, Testimonianze e Racconto delle Origine” (“Ayrton Senna, Testemunhos e Histórias sobre sua Origem”) – será inaugurado em 23 de novembro, em Siculiana, na Sicília, em uma antiga igreja do século 17 e hoje chamada de Torre dell’Orologio (“Torre do Relógio”).

A iniciativa propõe uma viagem pelas raízes sicilianas de Senna, morto há 30 anos em um acidente no circuito de Ímola.

A exposição narra a história da família Magro, que se mudou para o Brasil nas últimas décadas do século 19, auge da grande imigração italiana no país, da qual Senna é descendente direto.

Através de uma viagem multimídia pela Sicília do fim do século 19, o público poderá reviver a atmosfera da época e a profunda ligação do tricampeão com a fé, a família e a terra de seus antepassados. A mostra também exibe objetos que pertenceram ao ídolo, além de um retrato de Senna feito pelo artista italiano Alessandro Rasponi e de algumas fotos inéditas tiradas pelo fotojornalista Marco Isola nos últimos dois anos de vida do piloto.

O Astro também fará parte da programação oficial de Agrigento, província onde fica Siculiana, como Capital Italiana da Cultura em 2025. (ANSA).