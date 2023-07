Museu mais visitado da Itália abre ala dedicada a autorretratos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/07/2023 - 10:50 Compartilhe

FLORENÇA, 10 JUL (ANSA) – As Gallerie degli Uffizi, renomado museu renascentista de Florença, na Itália, inaugurou nesta segunda-feira (10) 12 novas salas dedicadas exclusivamente a autorretratos e retratos que vão do século 15 até os dias de hoje.

As 255 obras expostas – entre pinturas, esculturas e instalações – são parte de uma coleção iniciada pelo cardeal Leopoldo de Médici no século 17 e que conta atualmente com mais de 2 mil itens.

Os trabalhos foram dispostos em ordem cronológica, começando por um retrato dos pintores Gaddo, Agnolo e Taddeo Gaddi e terminando com uma escultura em aço do britânico Antony Gormley, um autorretrato em espelho do italiano Michelangelo Pistoletto e um autorretrato feito pelo chinês Ai Weiwei com brinquedos de construção.

As salas, que cobrem 600 anos de história da arte, também incluem obras de Andrea del Sarto, Luca Giordano, Rubens e Rembrandt. “A exibição foi possível graças a uma doação de 1,5 milhão de euros por parte da família Pritzker”, explicou Eike Schmidt, diretor dos Uffizi.

Entre 1973 e 2016, uma parte desses autorretratos foi exposta no Corredor Vasariano, que liga o principal museu renascentista do mundo ao Palazzo Pitti, do outro lado do rio Arno. No entanto, essa atração era acessível apenas em raras visitas em grupo e agendadas por operadores turísticos a preços exorbitantes.

As Gallerie degli Uffizi formam o museu mais visitado da Itália, com público de mais de 4 milhões de pessoas em 2022, e um dos mais populares da Europa. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias