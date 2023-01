Museu italiano vai premiar Kevin Spacey por carreira

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/01/2023 - 14:09 Compartilhe

TURIM, 14 JAN (ANSA) – O Museu de Cinema de Turim, na Itália, vai dar o prêmio “Stella della Mole” para o ator Kevin Spacey nesta segunda-feira (16), informou a instituição, considerada a mais importante do tipo no país. O reconhecimento é dado pelo artista ter dado, com suas atuações, uma contribuição pessoal ao desenvolvimento da arte.





Além da premiação, o artista participará de uma aula pública na Mole Antonelliana, prédio que sedia o museu, e de uma outra palestra para falar sobre o filme “Beleza Americana” (1999), do diretor Sam Mendes.

Quem estará presente na cerimônia da premiação é o subsecretário do Ministério da Cultura, Vittorio Sgarbi, que comentou à ANSA também sobre o prêmio enquanto Spacey é processado em casos de abuso sexual.

“Ele não foi julgado culpado ainda e no processo aberto pelo colega Anthony Rapp não é que em troca da própria disponibilidade sexual ele quisesse um papel em um filme de Spacey, não havia servidão de poder para fazer carreira, como para #MeToo”, afirmou.





Na sexta-feira (13), durante uma audiência preliminar na justiça de Londres, Spacey se declarou inocente. Ele responde a novas acusações feitas por um homem “muito jovem” na época dos fatos e a sete supostos crimes do tipo cometidos entre os anos de 2001 e 2004: uma relação sexual não consensual, três episódios de atos obscenos e três de agressões sexuais.

O processo ainda deve durar vários meses. (ANSA).

