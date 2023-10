Museu do Louvre e Palácio de Versalhes são evacuados após ameaça

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2023 - 12:50 Compartilhe

PARIS, 14 OUT (ANSA) – O Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes, dois dos principais pontos turísticos de Paris, foram evacuados neste sábado (14) devido ao temor de ataques terroristas, um dia após um jovem extremista matar um professor dentro de uma escola na cidade de Arras, no norte da França.

De acordo com as autoridades francesas, o museu mais visitado do mundo foi esvaziado e fechado “por razões de segurança” ligadas ao alerta de terrorismo, cujo nível foi elevado no país.

Um porta-voz informou à agência francesa AFP que o Louvre “recebeu uma mensagem escrita afirmando que havia um risco para o museu e para os seus visitantes”.

“Por razões de segurança, o museu do Louvre fecha hoje as suas portas. As pessoas que reservaram uma visita para hoje serão reembolsadas”, diz nota divulgada no perfil do museu nas redes sociais.

Já o Palácio de Versalhes iniciou a evacuação dos visitantes após ter recebido um alerta de bomba. Segundo apuração, uma mensagem anônima foi recebida no site da polícia.

O jornalista francês Charles Ducrocq divulgou vídeos nas redes sociais que mostram o momento da evacuação, que acontece de forma “pacífica”.

A França decidiu elevar o nível de alerta antiterrorista ao seu nível mais alto, o de “urgência de atentado”, após um jovem checheno, Mohamed M., deixar um professor morto e outras duas pessoas gravemente feridas em um ataque contra uma escola na cidade de Arras, no norte do país, na última sexta.

Além do agressor, a polícia da França prendeu outras oito pessoas por supostos vínculos com o atentado. (ANSA).

