Museu de Pablo Escobar é demolido em Medellín

BOGOTÁ, 11 JUL (ANSA) – A Casa Museu de Pablo Escobar, em Medellín, na Colômbia, foi demolida nesta segunda-feira (10) pela prefeitura da cidade.

O imóvel ficava em uma área nobre da segunda maior cidade colombiana e havia se tornado um dos principais pontos do chamado “narcoturismo”.

O secretário de Segurança de Medellín, Omar Rodríguez, informou que 50 funcionários municipais foram até o local, acompanhados de agentes de polícia e de maquinário pesado, e descobriram que parte da estrutura já havia sido demolida, mas concluíram o trabalho.

“A operação visa esclarecer, de uma vez por todas, para todos, que rejeitamos o uso do nosso território para atividades que promovam o turismo de drogas”, disse.

O local era de propriedade de Roberto de Jesús Escobar Gavíria, conhecido como “El Osito” (“O ursinho”), irmão de Pablo Escobar, e administrado por Nicolás Escobar, sobrinho de Pablo.

No museu, visitantes relembravam a vida do narcotraficante através de fotos, roupas, objetos de valor sentimental, quadros e bens conquistados na época em que o colombiano comandava um dos cartéis de drogas mais poderosos do mundo. (ANSA).

