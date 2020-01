Museu de cera retira Harry e Meghan da família real

ROMA, 9 JAN (ANSA) – Um dia depois da renúncia do príncipe Harry e sua esposa, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, às funções da realeza, o famoso museu de cera Madame Tussauds, em Londres, separou as estátuas do casal do restante da família real britânica. Em comunicado, o diretor do local, Steve Davies, afirmou que “os personagens de Harry e Meghan não aparecerão mais na instalação que reúne a rainha Elizabeth II com os outros membros da família real”. “Como duas de nossas figuras mais populares e queridas, eles [os duques de Sussex] continuarão sendo parte importante no Madame Tussauds London enquanto aguardamos o que o próximo capítulo reserva para o casal”, explicou. As estátuas de Harry e Meghan foram incluídas no acervo do museu em 20118, logo depois do casamento real. Os dois estavam posicionados ao lado de William e Kate e pouco atrás da rainha e do príncipe Philip.

Ontem (8), o casal anunciou que abrirá mão da condição de “membros sêniores” para ter maior “autonomia financeira” em suas atividades públicas, além de passar mais tempo na América do Norte. (ANSA)