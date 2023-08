Museu da Última Ceia, em Milão, terá novas rotas de visita

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 15:01 Compartilhe

MILÃO, 22 AGO (ANSA) – Será inaugurado em breve um novo esquema de visitação ao Cenacolo Vinciano, o local de exposição da Última Ceia de Leonardo da Vinci, em Milão, com racionalização dos fluxos de visita e valorização do jardim.

A obra será realizada com recursos do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr) e da Investindustrial Foundation, da família Bonomi. O projeto contará com a realização do Instituto Politécnico de Milão e o investimento total vai chegar a 1,8 milhões de euros (R$ 9,7 milhões).

Para racionalizar o caminho dos visitantes até a obra-prima de Leonardo, há a possibilidade de anexar ao edifício um novo ambiente coberto e climatizado, garantindo espaços maiores para visitas em grupos, preparações para as visitas e laboratórios didáticos.

“O percurso vai permitir uma organização melhor, uma visita mais complexa e agradável e a segurança necessária para tutelar as pinturas”, explicou a diretora regional dos museus da Lombardia, Emanuela Daffra.

“Para uma família com origem em Milão no século 19, participar da renovação da cidade é uma honra e um privilégio, mas sobretudo um dever”, declarou Andrea Bonomi.

Os trabalhos devem começar até 30 de junho de 2025, e a conclusão está prevista para o fim de 2026. (ANSA).

