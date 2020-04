Museu da Imigração busca reunir histórias de avós italianos

SÃO PAULO, 06 ABR (ANSA) – O Museu da Imigração de São Paulo anunciou neste sábado (4) que está buscando histórias de italianos que vieram para o Brasil para fazer uma ação colaborativa.

Em suas redes sociais, a instituição convidou o público a enviar suas histórias de família e fotografias dos avós imigrantes. Os interessados podem encaminhar o conteúdo por meio dos perfis do Facebook (comentários da publicação) e do Instagram (direct) do Museu da Imigração.

No anúncio, a instituição pediu para que o público conte como foi o começo da vida deles em terras brasileiras, bem como suas conquistas.

O objetivo da ação é retratar a trajetória dos imigrantes italianos no Brasil. As histórias e as fotografias estarão em um álbum especial no Flickr do museu.

A instituição iria inaugurar no dia 21 de março uma exposição temporário sobre os italianos que chegaram ao Brasil nas décadas de 1950 e 1960. No entanto, a mostra “Nonni de São Paulo” foi adiada por conta do novo coronavírus.(ANSA)