Museu A Casa do Objeto Brasileiro realiza a exposição ‘Caboclos da Amazônia: Arquitetura, Design e Música’

Com o patrocínio do Ministério da Cultura e do Instituto Cultural Vale, o Museu A CASA do Objeto Brasileiro e Alcantarino Design realizam a exposição “Caboclos da Amazônia: Arquitetura, Design e Música”, de 30 de setembro a 07 de janeiro de 2024, na sede da instituição localizada na Rua Pedroso de Moraes 1216, em Pinheiros, São Paulo.

A exposição faz sua estreia em São Paulo após uma temporada inaugural em Belém do Pará, em maio de 2022. Concebida pelo designer paraense Carlos Alcantarino, a mostra celebra e ressalta a autêntica essência do rico universo da arquitetura, do design e das expressões artísticas do Estado do Pará.

Ao longo de suas incursões pelas comunidades da ilha de Marajó, incluindo Afuá, e da ilha do Combu, situada em Belém, Alcantarino documentou suas impressões da paisagem amazônica. Elementos do cotidiano, como a elevação das habitações para proteção contra as cheias das marés, a vibrante paleta de cores das casas, a música regional e as elaboradas inscrições nas embarcações, minuciosamente confeccionadas pelos talentosos artistas conhecidos como “abridores de letra”, coexistiam de maneira harmoniosa em seu cenário. Tais registros revelam conceitos originais, que desafiam as normas estéticas convencionais e capturam a rica atmosfera cultural vivenciada pelos caboclos que habitam a floresta.

A mostra apresenta uma coleção diversificada com mais de 300 peças, organizadas em quatro categorias distintas: Arquitetura e Interiores, Objetos, Letras e Música.

A seção de “Arquitetura e Interiores” exibe uma coleção de fotografias tiradas nas ilhas do Marajó e do Combu, enfatizando a arquitetura única das casas de ribeirinhos, pescadores e outros cenários da Amazônia. A cenografia é composta por tábuas de construção sem acabamento, pintadas nas cores tradicionais dessas habitações, proporcionando uma representação fiel da autêntica arquitetura cabocla em toda sua dimensão.

A área dedicada aos “Objetos” apresenta instalações que incluem elementos da vida cotidiana dos caboclos, como o carrinho de raspa-raspa, garrafas com ervas do Mercado Ver-o-Peso, brinquedos feitos de miriti e as pipas que são empinadas nos céus de Belém.

Na seção dedicada às “Letras”, os visitantes terão a oportunidade de se familiarizar com os símbolos de comunicação do caboclo amazônico, com destaque para os “abridores de letras,” que são os artistas responsáveis por pintar os nomes nas embarcações. As paredes servirão como suporte para exibir o trabalho de alguns desses artistas, cada um com seu estilo único.

No espaço dedicado à “Música”, a atmosfera evoca os bares à beira da estrada do interior amazônico, com destaque para a trilha sonora que inclui os ritmos de carimbó, guitarrada e festa de aparelhagem.

Para a realização da exposição, Carlos Alcantarino recebeu o apoio da designer gráfica Fernanda Martins, especializada em Tipografia e Design com foco na região amazônica, e que também coordena o projeto “Letras que Flutuam”. Além disso, contou com a colaboração de Alessandro Lima Abreu, um profissional da pintura que deu os primeiros passos em sua carreira aos 14 anos, auxiliando seu pai. A trajetória inicial de Alessandro na pintura se assemelha a de muitos jovens na região, onde seu pai cuidava dos traços das letras, enquanto Alessandro ficava responsável por preencher os desenhos.

PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA

Para a cerimônia de abertura da exposição, agendada para o dia 30 de setembro, sábado, das 14h às 18h, está previsto um bate-papo com a participação de Carlos Alcantarino, Fernanda Martins e Alessandro Lima Abreu, mediado por Regina Galvão, jornalista, curadora e consultora de conteúdo especializada em design, arte e arquitetura.

SERVIÇO

O MUSEU A CASA DO OBJETO BRASILEIRO E ALCANTARINO DESIGN REALIZAM A EXPOSIÇÃO

CABOCLOS DA AMAZÔNIA – ARQUITETURA, DESIGN, MÚSICA

acasa@acasa.org.br | www.acasa.org.br

www.alcantarino.com | @caboclosdaamazonia

30 DE SETEMBRO 07 DE JANEIRO DE 2024

ABERTURA | 30 DE SETEMBRO | SÁBADO | 14H ÀS 18H

MUSEU A CASA DO OBJETO BRASILEIRO

Av. Pedroso de Morais 1.216, Pinheiros, São Paulo SP

CEP: 05420-001 São Paulo, SP, Brasil +55 11 3814-9711

Horários: de terça a domingo, das 10h às 18h30

Entrada gratuita | Amigável aos animais

