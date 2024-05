Museu A Casa do Objeto Brasileiro promove encontro sobre o tema ‘Moda com Identidade’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 12:52 Para compartilhar:

No próximo sábado, dia 25 de maio, o Museu A Casa do Objeto Brasileiro realiza mais uma edição do Papo de Casa, dedicado ao tema “Moda com Identidade”, encerrando a programação de rodas de conversas atreladas à exposição A CASA NA MODA, em cartaz até o dia 26 de maio.

Para enriquecer o encontro, o Museu A Casa convidou duas figuras influentes no cenário da moda sustentável e do ativismo social: Suelen Ingrid, educadora e fundadora da Afroish Concept, moda afro sustentável feita a partir de resíduos têxteis; e Stephanie Liporacci, ativista empresarial à frente da BOO Paris, marca de sapatos artesanais que promove consciência ambiental e responsabilidade social. Com mediação da jornalista Regina Galvão, o evento acontecerá das 11h às 12h30, no Espaço de Encontros da instituição, localizado na Av. Pedroso de Morais 1216, em Pinheiros.

“Moda com identidade” promete elevar o debate sobre o futuro da moda, demonstrando como a indústria pode se reinventar para um modelo mais sustentável e socialmente engajado. As trajetórias das convidadas, que valorizam as influências culturais e enriquecem a moda brasileira, exemplificam a importância de repensar os padrões de consumo e produção, inspirando mudanças significativas na indústria e na sociedade como um todo.

Participantes

SUELEN INGRID | Convidada do Papo de Casa

@aseodo_ @afroish_7

Suelen Ingrid é educadora e designer de moda sustentável, fundadora da marca Afroish Concept que nasceu em 2017. Ela cria roupas contemporâneas afro sustentáveis a partir de resíduos têxteis coletados no Brás e no Bom Retiro, buscando promover uma moda consciente e sustentável. Utilizando tecidos africanos, sua marca busca fortalecer a identidade afro contemporânea e a moda decolonial. Além disso, Suelen desenvolve cursos e workshops na periferia de São Paulo, visando educar costureiras, designers e entusiastas da moda sobre práticas sustentáveis na indústria têxtil.

STEPHANIE LIPORACCI | Convidada do Papo de Casa

@stelipo e @itsbooparis

Ativista empresarial. Stephanie viveu entre Paris e Berlim, atuando como artista plástica. De volta ao Brasil, desenvolveu grupos de capacitação para artesãs e fundou sua startup com o objetivo de gerar impacto social positivo na intersecção entre moda e meio ambiente. BOO Paris foi criada com o propósito de promover a moda sustentável e ética. Acreditamos firmemente que é possível produzir calçados de alta qualidade, com estilo e conforto, sem prejudicar o meio ambiente ou as pessoas envolvidas na produção. Nosso processo de fabricação é cuidadosamente planejado para minimizar o impacto ambiental. Utilizamos tecidos de algodão orgânico e reciclado para a confecção dos nossos cabedais, evitando o desperdício de matéria-prima e adotando práticas que reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, trabalhamos com uma equipe de artesãs que produzem em suas próprias casas, proporcionando-lhes uma fonte de renda e liberdade para equilibrar suas vidas pessoais e profissionais. São mais de 15 grupos de mulheres capacitadas e prontas para o trabalho. Nosso solado é feito de borracha orgânica misturada com açaí, diretamente da Amazônia, resultando em um solado biodegradável e artesanal. Centenas de mulheres já fazem parte da nossa empresa, complementando sua renda e trabalhando no conforto de seus lares. Acreditamos que, unidas, podemos transformar o mundo da moda e criar um futuro mais justo e sustentável.

REGINA GALVÃO | Mediadora do Papo de Casa

@reginagalvaojornalista

Regina Galvão é jornalista formada pela Cásper Líbero, com pós-graduação em História da Arte pela FAAP. Foi editora das revistas Casa Claudia e Casa Vogue, nas quais coordenou prêmios de design de interiores e de produto, respectivamente. Participou como curadora da Semana de Design de São Paulo, o DW!, em 2016 e 17. Realizou a curadoria de exposições, como: “Novos Tempos” (2021), na Casa Brasil Eliane, e “É arte? É design?” (2020), na Galeria Bolsa de Arte, ambas em São Paulo. É consultora de conteúdo para empresas do segmento, e criou o podcast “Casa Frente e Verso”, com a jornalista Simone Quintas, além de apresentar a primeira temporada do podcast Perkins&Will São Paulo. Recentemente assumiu a direção de conteúdo da revista Habitare.

SERVIÇO

O MUSEU A CASA DO OBJETO BRASILEIRO PROMOVE O PAPO DE CASA

“MODA COM IDENTIDADE”

25 DE MAIO | SÁBADO | 11H ÀS 12H30

Convidadas: Suelen Ingrid e Silvana Stephanie Liporacci

Mediadora: Regina Galvão

Entrada gratuita | Evento sujeito à lotação

Link do Papo de Casa | Moda com Identidade

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12cWc-l5EjabVFfOrO2EG8K7goKwpYzWu?hl=en

EXPOSIÇÃO A CASA NA MODA

16 DE MARÇO A 26 DE MAIO DE 2024

quinta a domingo, das 10h às 18h

Link da exposição A CASA na MODA

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C0U8H1wCGFNtMjXpUv2ALfT7g3GuOPHv?hl=en

MUSEU A CASA DO OBJETO BRASILEIRO

contato@acasa.org.br | www.acasa.org.br

Av. Pedroso de Morais 1216, Pinheiros, São Paulo SP

CEP: 05420-001 São Paulo, SP, Brasil +55 11 3814-9711

Horários: de quinta a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita | Amigável aos animais