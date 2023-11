Museu A Casa do Objeto Brasileiro combina arte, solidariedade e cultura em feira de Natal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 19:27 Para compartilhar:

O Museu A Casa do Objeto Brasileiro promove a Feira SP Artesanal de Natal, uma iniciativa que combina arte, solidariedade e cultura, com a participação de mais de vinte expositores. A mostra ocorrerá de 24 a 26 de novembro, no Espaço de Encontros do Museu A Casa, localizado na Av. Pedroso de Morais 1216, em Pinheiros, São Paulo.

Com o propósito de enaltecer a produção manual, os saberes e fazeres artesanais, tradicionais e contemporâneos, formadores do patrimônio cultural das comunidades criativas, a arte e o design, o Museu A Casareserva espaço para marcas e talentos diversos, entre artesãos, artistas e designers, a fim de proporcionar uma variedade de produtos que se encontram na intersecção de produtos de áreas, como artesanato, arte, design, moda, bem-estar e gastronomia.

Ao difundir e valorizar os criativos da cultura brasileira, a iniciativa incorpora a essência do Museu A Casa do Objeto Brasileiro que tem como missão fomentar a produção artesanal, de forma coletiva e conectiva, por meio de ações de impacto socioambientais, em apoio ao desenvolvimento sustentável e autônomo.

Na edição natalina da SP Artesanal, o Museu A Casa apoia a SP Invisível, uma ONG fundada em 2014 com a missão de transformar a realidade da população em situação de rua em São Paulo. Através de uma escuta cuidadosa, a organização busca conscientizar a sociedade sobre as histórias e os desafios enfrentados pelos moradores de rua, oferecendo assistência imediata para lidar com questões como o frio, a fome e a promoção da inclusão produtiva.

Durante os três dias da SP Artesanal, os visitantes terão a oportunidade de participar da ação natalina da SP Invisível que visa beneficiar mais de 5.000 moradores de rua. Para viabilizar essa iniciativa, o Museu A Casa disponibilizará um espaço dedicado à coleta de alimentos, que serão destinados à realização de 15 ceias natalinas. Através da arrecadação, a SP Invisível promoverá noites de celebração até 23 de dezembro, com refeições de qualidade, festividades, acolhimento e, acima de tudo, um senso de pertencimento.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Estão programados diversos eventos culturais na SP Artesanal de Natal, incluindo a exibição do documentário “Entre Flechas e Tramas”, uma demonstração de live painting em que uma obra de arte visual será criada em tempo real, além de três oficinas criativas. A programação cultural do evento visa destacar a importância da valorização e exploração dos conhecimentos artesanais tradicionais e contemporâneos, destacando sua interconexão com outros setores criativos. Além disso, enfatiza o potencial dessas práticas para estimular a inovação e promover o engajamento em prol da sustentabilidade e do impacto socioeconômico.

EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO “ENTRE FLECHAS E TRAMAS”

25/11 | SÁBADO | 19H

26/11 | DOMINGO | 17H

Um dos destaques da SP Artesanal será a exibição do documentário “Entre Flechas e Tramas”, curta-metragem dirigido por Fernanda Sarmento que registra a cultura tradicional caiçara no litoral Sul de São Sebastião, em São Paulo, e lança luz sobre a questão da subsistência tradicional em meio às profundas transformações vivenciadas na região.

Com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o filme alerta sobre as sérias ameaças devido às mudanças em curso na região, incluindo a relação da cultura artesanal caiçara com o território, as técnicas de produção envolvidas e a vital importância da transmissão desses conhecimentos entre as gerações. A narrativa é construída a partir dos relatos de artesãos caiçaras, tanto aqueles que atuaram no passado quanto os que ainda estão ativos, explorando as complexidades da produção e da transmissão dos saberes e práticas tradicionais ao longo de suas trajetórias pessoais e coletivas.

Voltada ao público infantil, a “Oficina Raiz Infância” é um projeto desenvolvido pela multiartista Fernanda Hernandez que tem como objetivo oferecer aos participantes a possibilidade de construir sua própria arte com elementos da natureza e objetos curados pela artista – fitas, tecidos, botões e acessórios inusitados de reaproveitamento. Além da elaboração de uma mini guirlanda, as crianças são convidadas a experienciar um verdadeiro ateliê investigativo, através de sons, aromas e texturas. Ao final da experiência, cada um levará sua guirlanda personalizada, que pode ser uma bela opção de presente de Natal.

@raizinfancia

LIVE PAINTING COM IURY SIMÕES

25/11 | SÁBADO | 15H

O renomado aquarelista paulista Iury Simões é reconhecido por sua habilidade em retratar os habitantes anônimos da cidade de São Paulo. Sua técnica envolve a pintura das pessoas de forma discreta, capturando momentos sem que elas percebam sua atenção cuidadosa.





@iurysimoes.art

OFICINA MOOP.co

25/11 | SÁBADO | 16H ÀS 17H30 | VALOR R$ 330,00

A MOOP.co surgiu em 2020 em meio a uma transição de carreira. A artista Ana Paula, que anteriormente era arquiteta e trabalhava na área da construção civil, decidiu transformar sua vida dedicando-se à arte com papel. A “Oficina MOOP.co” propõe uma ressignificação do papel por meio da técnica do quilling. Utilizando colagens com tiras de papel, cada participante terá a oportunidade de criar o desenho de uma pomba iluminada (representando o espírito santo). Além disso, poderão levar a obra em um quadro de acrílico para decorar suas casas ou presentear alguém com uma peça feita à mão, proporcionando uma experiência artística única.

@moop.co

OFICINA AQUARELA COM IURY SIMÕES

26/11 | DOMINGO | 15H ÀS 17H | VALOR R$ 340,00

Na oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender e criar uma aquarela botânica única. Além de levar sua obra de arte para casa, cada integrante da oficina receberá um kit iniciante, permitindo-lhes dar continuidade à sua jornada artística em casa.

@iurysimoes.art

SERVIÇO

FEIRA SP ARTESANAL | NATAL | 24 A 26 DE NOVEMBRO

MUSEU A CASA DO OBJETO BRASILEIRO

acasa@acasa.org.br | www.acasa.org.br





Av. Pedroso de Morais 1216, Pinheiros, São Paulo SP

24 e 25 | sexta e sábado | 11h às 20h

26 | domingo | 11h às 19h

Entrada gratuita | Amigável aos animais

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias