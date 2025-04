Musetti sofre virada e fica com vice em Monte Carlo

ROMA, 13 ABR (ANSA) – O tenista italiano Lorenzo Musetti venceu o primeiro set, mas levou a virada do espanhol Carlos Alcaraz e ficou com o vice-campeonato do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco.

O toscano conseguiu bater o oponente por 6/3 no set de abertura, mas foi superado por 6/1 e 6/0 nos dois seguintes, após quase 1h50 de partida. O italiano também se lesionou no início do último game.

“Não é fácil falar depois dessa final, que não foi o que eu imaginava: esperava conseguir jogar até o fim, mas não foi o caso. Isso não tira em nada a vitória do Carlos, mas já estou pensando em voltar aqui em breve para me vingar”, declarou o tenista italiano Enquanto Musetti não conseguiu entrar no top 10 do ranking mundial, Alcaraz, que sonha em ultrapassar o líder Jannik Sinner antes de Roland Garros, faturou o 18º troféu na carreira e quebrou um longo jejum de títulos.

Em Masters 1000, o espanhol de Murcia soma seis conquistas em sete decisões já disputadas. Alcaraz alcançou a marca de 7.720 pontos no ranking ATP e ultrapassou o alemão Alexander Zverev, assumindo a segunda posição. (ANSA).