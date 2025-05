Musetti derrota De Minaur e vai às quartas do Masters de Madri

ROMA, 1 MAI (ANSA) – Vivendo uma boa fase na carreira, o tenista italiano Lorenzo Musetti derrotou o australiano Alex de Minaur e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Madri, na Espanha.

Em menos de uma hora e meia de duelo, o atleta bateu o oponente por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Além de faturar sua terceira vitória em quatro confrontos contra o rival, Musetti garantiu uma vaga no top 10 do ranking mundial.

O toscano de 23 anos declarou que ficou “muito feliz” com a notícia, além de ter defendido que tem a “atitude e mentalidade” de um tenista deste calibre.

Musetti se tornou o sexto italiano a figurar entre os 10 melhores do mundo, juntando-se ao atual número 1, Jannik Sinner.

Ele também seguiu os mesmos passos de Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Adriano Panatta e Corrado Barazzutti.

O próximo oponente de Musetti será o canadense Gabriel Diallo, número 78 do ranking, que passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov após salvar três match points. (ANSA).