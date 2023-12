Musa OnlyFans, ex-pastora tem perfil desativado após denunciar abusos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 14:40 Para compartilhar:

A ex-pastora Ana Akiva, que virou musa OnlyFans, revelou que seu perfil no Instagram foi desativado após ter feito denúncias de abusos.

Segundo a produtora de conteúdo adulto, ela havia denunciado o ex-marido, um líder religioso muito conhecido, e exposto pastores por supostamente manterem relações abusivas.

“Querem me calar, mas não vão conseguir. Já abri um novo perfil e não vou desistir. Mais do que retomar minha carreira como modelo, a minha luta agora é contra relações abusivas. Sei que estou mexendo com pessoas poderosas, que comandam grandes igrejas, mas não tenho medo. Resolvi quebrar o silêncio”, disse ela.

Ana Akiva denunciou que estaria recebendo ameaças antes mesmo de anunciar seu divórcio. A ex-pastora disse acreditar que seu perfil desativado tenha relação com os pastores que estão com medo de serem expostos.

“Já presenciei casos graves, cenas absurdas. Pastores traindo, usando drogas, aplicando golpes e agredindo suas esposas. É chocante! Não vou entrar em detalhes, mas quero que as pessoas saibam que isso acontece. Muitos pregam uma coisa e vivem outra”, disparou ela.

O perfil derrubado já contava com 100 mil seguidores. Antes de ser cancelado da plataforma, Ana recebeu uma mensagem que alertava sobre um mutirão criado a fim de derrubar o perfil.

Ela afirma ter entrado em contato com o Instagram, que lhe deu a notícia de que a conta está suspensa definitivamente.

Já na madrugada desta segunda-feira, 11, o perfil novo também foi alvo de ataques.

