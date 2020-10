Musa dos anos 90 chegou aos 95kg durante a quarentena

Rosiane Pinheiro revelou aos seus seguidores no Instagram que engordou 20kg durante a quarentena. Ela ficou conhecida ao participar do concurs “A Morena do Tchan” em 1997, vencido por Scheila Carvalho. Aos 46 anos, a ex-dançarina do “Gang do Samba” contou que sempre lutou contra a balança.

“Antes da quarentena eu estava entre 75 kg, e treinando, e com a quarentena, subi para 95kg. Tive muita crise de ansiedade. E, graças a Deus, voltando aos treinos e a boa alimentação, consegui baixar para 87kg. A luta continua”, disse ela, revelando que as gordurinhas extras foram para bumbum, perna e peito.

“Quando você engorda, aumenta onde já tem. Tenho muito perna, bunda, braço e peito. As pessoas têm imagem minha da época do concurso da Morena do Tchan, em 1997. Para participar, eu tive que eliminar 15 kg. Faço dieta a vida inteira, desde os 14 anos”, informou.

Veja também