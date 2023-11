Musa do Vasco, Bia Fernandes recorda noite com jogador do time: ‘Ele não funcionou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 21:07 Para compartilhar:

Falhar na ‘hora H’, caso não seja recorrente, é normal, podendo ocorrer com qualquer pessoa. Foi o que aconteceu com um jogador do Vasco durante encontro com a musa do time, Bia Fernandes. A modelo e Miss Bumbum Goiás 2023 conta que conheceu o atleta em um bar da zona oeste e depois se encontraram de novo, mas nem tudo foi conforme o desejado.

“Eu acho ele bonito, atraente e bem educado. Para mim, não importa se é jogador ou tenha qualquer outra profissão. Eu gostando e me tratando bem, como eu mereço, por que não? Nos conhecemos e depois marcamos de ficar, mas acabou não rolando. Ele não funcionou”, relembrou a musa.

“Eu disse para ele que poderíamos tentar outras vezes. Talvez ele tenha ficado nervoso, porque leu que eu era viciada em sexo. Mas eu não o culpei. Nunca tinha acontecido isso comigo, mas eu sei que acontece”, disse.

“Fizemos outras coisas no dia e também comemos e bebemos. Acho que ficou com medo e não me procurou mais. Ele ficou um pouco triste. Muitas mulheres se culpam ou até culpam o parceiro. Acho que por causa dessa cobrança, muitos ficam nervosos e a ansiedade acaba comprometendo a ereção. Meninas e meninos não se cobrem”, aconselha a musa.

