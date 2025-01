Musa do Salgueiro rebate críticas por seu desempenho nos ensaios da escola

Uma das musas do Salgueiro, a dermatologista Ester Oliveira se tornou alvo de críticas nas redes sociais após vídeo de uma de suas participações em ensaio na escola de samba do Rio de Janeiro viralizar na web. Diante dos comentários maldosos sobre sua performance, a beldade resolveu se manifestar e rebater ataques, destacando sua dedicação e a pressão que vem enfrentando.

“Posso não ter o melhor samba no pé ainda, mas estou me preparando para isso e me dedicando muito. Infelizmente, as pessoas acham que no primeiro ensaio eu já deveria estar sambando perfeitamente. Tenho plena consciência do que preciso melhorar, mas as críticas estão pesadas demais. Estão me crucificando, e a energia do Carnaval não é essa, muito menos a do Salgueiro”, desabafou.

A musa destacou que sua preparação para o desfile vai muito além do que o público vê na avenida. Entre treinos intensos de resistência e ritmo, ensaios frequentes e uma rotina disciplinada, ela afirma estar totalmente comprometida em representar a escola da melhor forma possível.

“Acham que é só colocar uma fantasia, sorrir e sambar, mas ninguém vê o esforço, as dores, as horas de dedicação. Estou dando o meu melhor e não estou aqui por acaso”, afirmou.

Ester também lamentou o peso das cobranças que tem enfrentado desde que assumiu o posto.

“Se sorrio demais, dizem que estou forçando. Se estou séria, falam que não tenho carisma. Parece que qualquer coisa que eu faça será alvo de julgamento”, disse.

Apesar das críticas, a musa garantiu que não se deixará abalar e que sua resposta virá na avenida.

“Meu lugar aqui é conquistado, não dado. Quem quiser duvidar, que duvide. No desfile, vou mostrar tudo o que treinei e entregar o meu melhor!”, declarou.

Determinada a brilhar no Carnaval, Ester Oliveira segue firme, pronta para superar as críticas e encantar a Sapucaí com sua garra e dedicação.