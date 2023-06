Musa do OnlyFans multada em condomínio diz ser vítima da inveja de vizinhas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 19:13 Compartilhe

A musa OnlyFans Flora Favaretto, 21 anos, botou a boca no mundo após receber uma multa no condomínio de luxo em que vive no Guarujá, litoral de São Paulo, por usar a área da piscina para produzir conteúdo.

Para a influenciadora, suas vizinhas sentem ciúme de seus maridos.

“É inveja e injustiça, porque agora corremos o risco de ser expulsos do condomínio. Já sabemos que foi uma invejosa que ficou com ciúme do marido olhar mais para mim do que para ela. Precisa se tratar”, disparou Flora Favaretto, de acordo com publicação no site da revista Quem desta quinta-feira (22).

Flora desabafou, ainda, sobre ser vítima de perseguição.

“O pessoal já sabe que estou no OnlyFans, então rola um preconceito. Eles ficam de olho em tudo o que faço para achar algum problema”, disparou ela.

Flora se defende argumentando que o ensaio não foi obsceno, mas a administradora do condomínio contradisse a afirmação, alegando que a moradora “criou severo constrangimento e embaraço aos demais condôminos, vários deles com crianças que convivem nas referidas áreas comuns de lazer”.

Flora agora terá de pagar R$ 1,2 mil em multa ao condomínio, sem a possibilidade de contestar, mas pretende procurar seus direitos judicialmente.

Com conteúdos no OnlyFans e no Privacy, a modelo diz faturar uma média de R$ 60 mil por mês com seus nudes e vídeos picantes. “É um trabalho, me dedico e tenho funcionários. As pessoas precisam entender esse lado profissional”, defendeu ela.

