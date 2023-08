Musa do OnlyFans lista razões para namorar criadores de conteúdos adultos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 17:53 Compartilhe

A modelo e criadora de conteúdo para plataformas adultas Babi Palomas, 23 anos, resolveu dar um fora no preconceito e apresentar as vantagens de namorar alguém que trabalha em seu ramo.

Ela elaborou uma lista com cinco razões para manter um relacionamento com criadores de conteúdo adulto, como OnlyFans.

Para Babi, não namorar garotas como ela é puro preconceito.

“É a minha última esperança, quero viver um relacionamento de príncipe e princesa pelo menos uma vez na vida. Quero um parceiro maduro dessa vez”, revelou.

1) Mentalidade aberta

A modelo considera que criadores de conteúdo adulto têm uma mentalidade mais aberta e, por isso, a interação com diferentes públicos e pessoas nas plataformas pode melhorar a aceitação de ideias, relacionamentos e opiniões.

“Falando por mim, eu acredito que quem está nesse ramo tem a mente bem aberta em todos os sentidos!”, disse.

2) Diga ‘não’ à monotonia

Babi considera que a monotonia não existe em um relacionamento com uma modelo ou um modelo do OnlyFans. Para ela, sempre há novidades para serem surgindo.

“A mesmice vai ficar para trás, há sempre muitas coisas para se fazer, inclusive juntos. A gente cria um laço mais forte com o parceiro, inclusive na cama. É emocionante!”, garantiu ela.

3) Descoberta de novos interesses

Babi conta que parceiros de criadores de conteúdo adulto aprendem a fotografar e participam ativamente dos bastidores das produções do material. Assim, é possível ao parceiro descobrir novos interesses e hobbies.

4) Viagens sem fim

Criação de novos conteúdos pode exigir passeios e viagens. Para a modelo, o trabalho pode proporcionar ao casal uma série de experiências novas e emocionantes.

“A gente trabalha, mas também se diverte. Conhece restaurantes deliciosos, se hospeda nos melhores hotéis… E, claro, tudo fica melhor com alguém que amamos ao nosso lado”, destacou ela.

5) Maior rede de amizades

Esse tipo de trabalho permite conhecer diversas pessoas. É o que garante Babi. Isso pode resultar em uma rede de amigos mais ampla.





“Com esse trabalho acabamos conhecendo muitas pessoas, porque a gente está cada hora em um lugar diferente. Então, com certeza a rede de amigos e as conexões com as pessoas vão aumentar”, sugeriu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Babi Palomas (@babipalomas)

