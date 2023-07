Musa do OnlyFans, Kerolay Chaves compra carrão avaliado em R$ 690 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 7:55 Compartilhe

Considerada musa do OnlyFans, e que chamou atenção na web por ter sido expulsa de um mercado por estar usando roupa curta demais, Kerolay Chaves está de carro novo.

A criadora de conteúdo, de 22 anos, comprou uma BMW X5, avaliada em R$ 690 mil. Ela posou com o veículo em suas redes sociais, e falou sobre a sua origem humilde.

“Meu primeiro carro de luxo. A ficha ainda não caiu. Para mim, não só um carro, mas outro sonho realizado! Quem diria que a Kerolay que veio do interior de Minas (Gerais), que já praticamente passou fome, hoje, com 22 anos, estaria com vários investimentos e maturidade para saber quando comprar seu sonhado carro de quase R$ 1 milhão”, escreveu.

“Sou muito grata a todos vocês e também a todos que trabalham comigo”, completou Kerolay, que recentemente também foi estrela de uma capa da Playboy Dinamarca.

