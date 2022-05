Musa do OnlyFans entrega assinantes famosos, incluindo ex-técnico da Seleção: ‘São descarados’

Iara Steffens chama a atenção por onde passa, seja pelo seu corpão aos 46 anos, seja pelo seu estilo de vida nada convencional.

É porque a loira vive em um clube naturista no sul do país e mostra seu dia a dia de uma forma bem sexy no OnlyFans, a plataforma de conteúdos adultos das famosas.







Curiosos, até famosos assinam seu perfil para conferir vídeos e fotos. Nos bastidores de um novo ensaio, Iara entrega quem são eles.

“Tem um jogador de futebol que me persegue há anos (risos), ele é ex-técnico da Seleção Brasileira na verdade. Ele assina desde o início e é fã declarado”, revela.

“Os famosos são descarados, mais do que os homens anônimos. Mas lido numa boa, gosto dessa coisa de ser elogiada e observada. E sei colocar limites, nunca rolou proposta indecente. Tem um vocalista de uma banda americana que também vê todos os meus nudes. E comenta cada foto”.

Para Iara, mais do que ver seus conteúdos sensuais, os homens têm curiosidade de acompanhar o dia a dia dos peladões no clube naturista. Tanto que a maioria pede para ver cenas cotidianas. E os vídeos que mais fazem sucesso são gravados justamente nas áreas comuns como praia, quadra esportiva e lago, que é cercado pela natureza.

“Alguns famosos inclusive foram para o clube para conhecer pessoalmente. Não dá para entregar nomes, mas alguns chamaram a atenção da mulherada”, lembra aos risos. “O Luciano Huck já esteve no clube. Ele gravou uma matéria, mas depois acabou curtindo um pouco. A mulherada acabou tirando a roupa dele e jogando no lago. Isso tem tempo, acho que ele nem era casado com a Angélica ainda. Foi uma cena divertida”, conta.

A curiosidade dos fãs e seguidores sobre o naturismo é tanta que Iara pretende lançar uma websérie falando sobre o estilo de vida. Com sensualidade, ela quer mostrar o que existe no clube e como tudo funciona. “A ideia é expandir e divulgar o naturismo. No clube temos uma estrutura completa com mercado, restaurante, parque, área de esportes… enfim, temos uma rotina normal. A diferença é que estamos sempre pelados. Quero mostrar isso para as pessoas”.