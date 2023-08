Musa do OnlyFans, Duda Monet fatura alto com fãs de Marina Ruy Barbosa: ‘Acham parecida e fantasiam’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 14:52 Compartilhe

Depois de ter um nude vazado por um amigo, a modelo gaúcha Duda Monet, 23 anos, decidiu faturar com isso e vender vídeos dos seus momentos íntimos. Uma das estrelas do OnlyFans, atualmente, ela fatura em média R$ 50 mil por mês. E chama a atenção pelos cabelos ruivos, que chegam a render comparações com a atriz Marina Ruy Barbosa.

“As pessoas falam. Faço vídeos me passando por ela, falando que sou a Marina e provocando os caras, instigando. Eles gostam disso, pedem para falar os nomes deles. Já ganhei uns R$ 20 mil só com isso. Eles me acham parecida e fantasiam. Acho ela linda, mas a Marina tem cara de ser mais parada e quietinha na cama (risos). Acho que sou mais ousada, mais hot mesmo”, diz.

Duda conta que as semelhanças não param por aí. Assim como atriz, ela mantém um shape mais slim. “Acho que fantasiam porque o biotipo é parecido. Mas não me considero sósia, nem nada. É que somos mais magrinhas, naturais, ruivas e bem branquinhas. A Marina já disse que lá embaixo é ruivo também. Se for mesmo, temos algo em comum de verdade”, afirma.

Alvo de bullying e rejeição na adolescência, Duda percebeu que poderia dar a volta por cima e alcançar sua independência financeira criando conteúdo para o OnlyFans, Privacy e o grupo +18 que mantém no Telegram.

Diante disso, a modelo passou a cuidar mais do corpo, entrou na academia e colocou silicone nos seios. “Sofri muito bullying quando era adolescente. Um garoto vazou uma foto minha e todo mundo da escola estava me chamando de ‘ovo frito’ no dia seguinte por causa dos meus peitos pequenos. Foi muito triste, fiquei complexada. Quando descobri as plataformas decidi liberar toda a tensão sexual que estava guardada”, conta.

Além de fotos e vídeos íntimos, Duda interage sempre com os assinantes e atende pedidos bem inusitados. Para ela, é tudo novidade. “Estou me descobrindo, têm fetiches que só estou conhecendo agora. Tem muita coisa excitante, umas fantasias diferentes e outras até bizarras. Muitos gostam de ser humilhados, outros adoram pés e muitos querem cenas de exibição em público. Estou me jogando e gravando de tudo”, conclui.

