Musa da Vila Isabel dá dicas para aproveitar delícias do Carnaval sem afetar a dieta

Monique Rizzeto vive um momento de grande intensidade e responsabilidade em 2025. Com jornada tripla no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro, a beldade se destaca como musa da Vila Isabel, além de defender o cargo de Rainha de Bateria da Acadêmicos de Niterói, e também da Unidos da Barra da Tijuca. E mostrando que está envolvida de corpo e alma com as comunidades cariocas que ela defende na avenida, a diva vem marcando presença até mesmo nas tradicionais feijoadas das escolas de samba.

Além de esbanjar muito carisma, samba no pé e elegância, Monique também faz questão de se deliciar com seu modesto e calculado prato de feijoada. Para um evento especial como esse, e tão tradicional nas agremiações, a diva escolhe looks à altura, como a produção em preto preto e azul, toda trabalhada no decote e na transparência, que teve como inspiração o enredo da Vila Isabel para representar “A Sombra da Meia Noite”.

“Normalmente eu como de tudo que sinto vontade, porém com muito discernimento à quantidade. Nunca fui de exagerar e, na maioria das vezes, minha opção é sempre por comidas saudáveis. Como a feijoada já é um prato muito calórico, tentei dosar um pouco optando por colocar carnes mais magras e em poucas quantidades”, revela.

E dá para dizer que a beldade, que já está intensificando os treinos e a dieta para o carnaval, fez direitinho. Isso porque, de acordo com o médico pós-graduado em nutrição com foco no emagrecimento *Dr. Moizes Batista, a diferença nas calorias entre uma feijoada tradicional e uma versão mais leve pode variar bastante, dependendo dos ingredientes utilizados no preparo e das proporções ingeridas.

“Uma porção média (aproximadamente 250 g) de feijoada tradicional pode conter entre 600 a 800 calorias, dependendo da quantidade de carne gordurosa (como bacon, linguiça, costela) e do uso de banha de porco. Incluindo carnes mais gordurosas, como carne seca, linguiça calabresa, e banha, além de acompanhamentos como arroz branco e farofa, que também contribuem para o aumento calórico. Enquanto uma porção similar da feijoada leve, que utiliza carnes magras, mais feijão e vegetais, pode conter entre 350 a 500 calorias”, explicou o especialista.

Para deixar a feijoada mais leve, a dica do Dr. Moizes é que, além de cortes magros de carne, mais feijão e talvez vegetais, também seja preparada usando menos gordura durante o cozimento e acompanhada de opções mais saudáveis como arroz integral ou farofa de aveia.

“Assim, em uma comparação de tamanho de porção semelhante, uma feijoada leve pode ser de 20% a 50% menos calórica do que a versão tradicional, dependendo das alterações feitas na receita. Esses números são estimativas e podem variar com base nos ingredientes e nas quantidades específicas utilizadas. Para uma análise mais precisa, seria ideal calcular as calorias com base na receita exata utilizada”, acrescentou o médico.

Ostentando com orgulho 62 kg, bem distribuídos em 1,60 de altura, Monique Rizzeto contou que nunca chegou a fazer uma dieta restrita, mas revelou alguns dos seus segredos para manter a silhueta curvilínea para os desfiles.

“Não sou aquela pessoa neurótica com dieta, mas gosto de evitar açúcar, leite, farinha e bebidas alcoólicas quando chego mais próximo ao carnaval. E quando treino glúteos opto por fazer uma refeição mais rica em carboidratos”, concluiu.