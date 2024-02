Musa da Porto da Pedra, Clau Dullius conta que eliminou 7 kg com aulas de samba

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/02/2024 - 21:04 Para compartilhar:

Se tem alguém que não está preocupada com a preparação do corpo para o carnaval é a Clau Dullius, musa da Unidos do Porto da Pedra, escola de samba de São Gonçalo, município na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Fisiculturista, ela mantém, há 18 anos, um ritmo acelerado com treino pesado o ano inteiro, associado a uma alimentação saudável.

Apesar do controle, ela, que pesa 68 kg distribuídos em 1,70 m de altura, conta que acabou perdendo peso na pré-folia devido às aulas de samba, o que acabou provocando, também, diminuição do índice de gordura corporal de 19% para 10%.

“Faço aulas de samba todos os dias. O gasto calórico é alto. E também devido a correria do carnaval. Na verdade, estou com menos volume de massa, mas quando passar esse período quero voltar a 75 kg”, conta ela.

Nascida em Santa Cruz, a cidade do fumo, no Rio Grande do Sul, a influenciadora ficou em primeiro lugar diversas vezes em torneios de fisiculturismo, inclusive o paulista.

“Quando comecei a malhar, pesava 53 quilos. Nunca parei. Atualmente, malho duas horas por dia”, comenta ela.

Além dos treinos, Clau não descuida da alimentação saudável: “Não sou neurótica. Me permito comer o que gosto de vez em quando. Tento fazer o equilíbrio. Minha sorte é que não gosto de doces”, destaca.

A gaúcha também falou sobre o seu look para o desfile da Porto da Pedra, no domingo de Carnaval, dia 11.

“A fantasia é glamurosa com asas enormes. É muito ouro. Bem sexy e mostra um pouco peito e bumbum”, finaliza.

