Musa da Portela conta como será sua dieta nas festas de fim de ano

Da Redação 23/12/2023 - 18:50

Um olho na ceia e outro na balança. A chegada das festas de fim de ano acaba sendo um dos maiores dramas das beldades que precisam manter o corpo em dia para fazer bonito no carnaval. Faltando pouco menos de dois meses para os desfiles de 2024, a Musa da Portela Alice Alves conta o que fará para driblar as tentações para fugir da dieta neste Natal.

Doces e comidas gordurosas, por exemplo, estarão fora do prato de Alice, que garante não ter dificuldades para manter o foco, mesmo em meio a tantas gostosuras.

“Gosto de tomar o meu drink, ou até mesmo minha sobremesa favorita e não tenho tantas restrições na dieta prescrita pelo meu nutricionista. Hoje, não vejo muita dificuldade, porque me adaptei às mudanças que me foram propostas. Tem sobremesas, por exemplo, que eu era apaixonada no passado, mas que hoje não são mais tão atrativas, pois se tornaram muito ‘doce’ ao meu paladar. Substitui o açúcar pelo adoçante e não me arrependo. Também já não consigo comer alimentos muito gordurosos”, explica Alice Alves, que além de Musa da Portela, é também médica veterinária e Decacampeã de Karatê.

Muito além da mudança alimentar, a beldade mantém uma rotina intensa nos treinos todos os dias. Ela conta que também pretende manter o foco durante as festas, para não correr o risco de comprometer os resultados obtidos até aqui.

“Carnaval em 2024 será na primeira quinzena do mês de fevereiro, preciso ter um controle, pois o que eu fizer agora terá reflexo mais à frente. E não dá para comprometer um trabalho levado a sério”, diz ela.

Dona de uma silhueta curvilínea e bem desenhada, Alice também não fará nenhum ritual específico para o fim de ano.

“Tinha hábito de passar vestida de branco, comer uva passa durante a virada, ir ao mar pular ondas… Era mega supersticiosa até compreender que determinação, dedicação, foco e um pouco de sorte são os verdadeiros ingredientes para uma vida de sucessos”, concluiu.

