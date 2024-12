Musa da Beija-Flor, Savia David revela seus rituais para a virada de ano

Simpatias, superstições rituais, orações… Vale um pouco de tudo para atrair sorte no ano que está chegando. Musa da Beija-Flor, Savia David diz que, além de usar roupas claras para atrair bons fluídos, também aposta no banho de sal grosso para tirar as energias negativas do ano que termina e entrar 2025 com tudo.

“Tomo esse banho à noite antes de me arrumar para cear. Pego uma vasilha, coloco água quente e o sal grosso com especiarias, como alecrim e rosas brancas”, explica a beldade, que escolheu Punta Cana como destino para a hora de brindar a passagem de ano.

+Savia David recebe prêmio de melhor Rainha de Bateria, em São Paulo: ‘Muito mais do que um troféu’

+Rainha de Bateria da Unidos de Vila Maria, Savia David rouba a cena com look para mini desfiles das escolas de samba de SP

Conhecida por suas belas praias, Punta Cana fica na costa leste da República Dominicana, país da América Central. Savia diz que, mesmo distante, não deixou de levar o seu sal grosso.

“No momento do banho, eu agradeço por todos os livramentos e conquistas deste ano e peço que todos meus caminhos tenham a presença e a proteção de Deus. Sendo feita a vontade Dele e não a minha”, completou ela.

Segundo a crendice popular, o sal grosso absorve energias negativas, mas também pode eliminar as energias positivas. Por isso, é recomendado fazer um segundo banho para repor as energias boas. A musa alerta que não se deve jogar a água do banho na cabeça, já que essa é considerada uma área sagrada e supersensível, de acordo com a espiritualidade.

Savia também contou que para a virada não abre mão da folha de louro na sua carteira de cartão de crédito.