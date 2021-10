Murray vira batalha de 3h contra Alcaraz e vai à 3ª rodada de Indian Wells

Andy Murray, número 121 do mundo e ex-líder do ranking, venceu mais uma no torneio Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos, evento sobre o piso rápido com premiação de US$ 8 milhões.

Murray superou o jovem espanhol Carlos Alcaraz, 38º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 5/7 6/3 6/2 após batalha de 3h03min de duração.

Andy começou na frente com quebra, mas levou a virada no primeiro set do tenista de 18anos que brilhou com quartas de final no US Open.

O escocês enfrenta Alexander Zverev, quarto colocado, ou o americano Jenson Brooksby na terceira rodada do torneio.

