Murray faz apelo nas redes sociais para recuperar aliança roubada

(Reuters) – Deixar os tênis suados do lado de fora do quarto de hotel para pegar um ar causou um problema no casamento de Andy Murray, depois que os calçados do tenista foram roubados junto com a aliança amarrada a um dos cadarços.

Murray, que se casou com Kim Sears em 2015, joga com sua aliança presa a um dos cadarços desde então e fez isso novamente ao participar de uma sessão de treinos antes de sua estreia no torneio de Indian Wells, na Califórnia, contra o francês Adrian Mannarino.

O roubo levou o escocês a publicar um apelo em vídeo no Twitter nesta quinta-feira, em uma tentativa de recuperar a aliança.

“Ontem à noite, depois do jantar em Indian Wells, voltei para o carro para retornar para o hotel e não cheirava bem. Eu tinha deixado meus tênis lá… estava uns 38-39 graus, então os tênis estavam úmidos, suados e fedorentos”, disse Murray no vídeo.

“Decidi quando voltei para o hotel que os tênis precisavam de um pouco de ar, precisava secá-los um pouco… Não tenho varanda no meu quarto e não queria deixá-los no meu quarto por causa do fedor. Então pensei em deixar os tênis embaixo do carro durante a noite. Quando voltei para o carro pela manhã, os tênis tinham sumido. Tive que ir a uma loja de artigos esportivos local para comprar tênis diferentes dos que eu normalmente uso, o que não é o fim do mundo, mas não é o ideal”, acrescentou.

Murray só percebeu que havia perdido a aliança quando foi alertado por seu treinador.

“Eu estava me preparando para o meu treino quando meu treinador me perguntou: ‘Onde está sua aliança de casamento?’ E eu disse ‘ah não’… Então, sim, minha aliança foi roubada também. Nem preciso dizer que estou com problemas em casa, então quero tentar encontrá-lo.”

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar, em Bengaluru)

