Murray avança com tranquilidade em Wimbledon e Thiago Monteiro tem jogo adiado

O britânico Andy Murray, bicampeão de Wimbledon, estreou na atual edição do Grand Slam londrino nesta terça-feira e avançou à segunda rodada sem maiores complicações. Diante do compatriota Ryan Peniston, ele sofreu um pouco para fechar o primeiro set em 6/3 após uma disputa de 46 minutos, mas foi dominante nas parciais seguintes, com 6/0 e 6/1 para liquidar o adversário.

“Eu estava muito nervoso no começo”, disse Murray. “Ao sair, eu queria jogar bem. Comecei um pouco hesitante, mas assim que consegui a quebra no primeiro set, encaixei algumas boas jogadas no decorrer da partida. Existem alguns bons sinais aí. Faz muito tempo desde que me senti tão bem fisicamente vindo para Wimbledon, o que é muito, muito positivo. Os últimos anos foram muito desafiadores, então espero estar em forma”, completou.

A partida do ex-número 1 do mundo foi uma das poucas que não precisaram ser adiadas em meio à forte chuva que atingiu Londres nesta terça, pois foi disputada na Centre Court, que possui teto retrátil. A organização teve de adiar 69 jogos de seu calendário, por isso a quarta-feira será preenchida por 87 confrontos da primeira rodada da chave principal.

O brasileiro Thiago Monteiro, que enfrentaria o americano Christopher Eubanks, foi um dos afetados e jogará na manhã de quarta-feira, assim como Beatriz Haddad Maia, que tenta mais uma boa campanha de Grand Slam após jogar as semifinais de Roland Garros. O embate da paulistana com a casaque Yulia Putintseva está previsto para as 7 horas, mas o horário está sujeito a alterações.

O britânico Cameron Norrie, número 13 do mundo,também jogou em quadra coberta e passou pelo checo Tomas Machac. Entre as mulheres, a belarussa Aryna Sabalenka, vice-líder do ranking da WTA, desbancou a húngara Panna Udvardy, e a tunisiana Ons Jabeur (6ª)eliminou a polonesa Magdalena Frech.

