Murilo volta aos treinos no Palmeiras e revela sofrimento na ausência: ‘Momento difícil’

Titular da defesa ao lado do paraguaio Gustavo Gómez, Murilo desfalcou o Palmeiras nos últimos 11 jogos por causa de uma luxação no ombro direito. Recuperado, o zagueiro voltou às atividades com o grupo nesta quarta-feira, dando início à transição física, em corrida contra o tempo para voltar a atuar após “muito sofrimento” na função de torcedor.

O próximo compromisso do Palmeiras é contra o Bahia, em Salvador, daqui 10 dias, tempo no qual o zagueiro tentará mostrar para Abel Ferreira que já pode voltar à equipe titular, mesmo com Luan dando conta do recado.

O primeiro trabalho de Murilo foi debaixo de chuva fina na fria capital paulista e durou pouco mais de uma hora. “Foi um momento muito difícil para mim, odeio me machucar. Eu me cuido tanto para não me machucar, mas aconteceu e tive de ter a cabeça boa para me recuperar o mais rapidamente possível”, disse, incomodado com a lesão. “A previsão era de que voltasse em oito a 12 semanas e já venho cortando isso. A cada semana, venho me cuidando muito, tratando em dois períodos e treinando muito forte com todos do NSP (Núcleo de Saúde e Performance). Isso vem sendo fundamental para eu crescer no dia a dia, evoluir e voltar muito bem.”

Feliz com o futebol apresentado pela equipe nas últimas partidas, Murilo elogiou a postura do time no clássico (2 a 0 diante do São Paulo). “A gente vem muito bem, tenho acompanhado sempre no estádio e na televisão, o time vem bem e agora é dar continuidade. Nossa equipe tem a essência muito boa de lutar e guerrear em todos os jogos, então é continuar com isso, com a nossa qualidade coletiva porque assim o individual se sobressai”, afirmou, sem esconder, contudo, o nervosismo que passa do lado de fora.

“Eu sofro muito como torcedor, fico gelado e suando (risos). É muita ansiedade de estar querendo ajudar e estar em campo. Não consigo, neste momento, fazer o que amo, então fico desta forma, com a mão toda suada, não consigo nem dar a mão para a minha mulher. É uma experiência que venho carregando comigo e está me fortalecendo para quando eu voltar”, revelou.

Murilo aproveitou para ressaltar a boa performance do substituto Luan e confidenciou uma mensagem que mandou ao companheiro antes do jogo com o Grêmio, na goleada por 4 ma 1 no Allianz Parque.

“Mandei para o Luan um feliz aniversário e falei o que estava sentindo no meu coração. Estava sentindo que ele ia fazer um gol, então mandei para ele como uma bênção e foi o que aconteceu”, disse. “É um cara de quem sou muito fã, tem uma qualidade enorme e a gente vem tendo esse trabalho no dia a dia para cada um sempre fortalecer o outro e, assim, ajudar o Palmeiras.”

