Murilo projeta jogo difícil para o Inter na semifinal da Copa do Brasil sub-20 Colorado vai enfrentar o Coritiba valendo uma vaga na final da competição nacional

Murilo Barreto é um dos nomes do atual elenco do Internacional que fizeram parte do time que conquistou a Copa São Paulo de Juniores do ano passado. O jogador que participou da vitória contra o Vasco no último final de semana, demonstrou ter pés nos chão e preferiu não comemorar muito a classificação.

O volante já está de olho no próximo adversário. O fato de o Coritiba eliminar o Atlético-MG chamou atenção de Murilo, que pede para que o time não mude a sua maneira de jogar.

– A cada vitória, nos sentimos mais motivados a avançar na competição, esperamos fazer mais dois grandes jogos e se classificar para a final. Sabemos que não será fácil, o Coritiba vem de um vitória expressiva contra o bom time do Atlético. Temos que manter a postura que o time vem tendo nos jogos, agressividade no ataque sem perder força na defesa – afirmou.

Diante de um elenco recheado de boas opções, alguns até com passagem pela Seleção Brasileira, e com vários estilos, Murilo comentou sobre como o Colorado se beneficia com isso.

– O elenco é muito bom e temos vários jogadores com características diferentes, acredito até que isso seja um diferencial do nosso time. Jogadores com velocidade, outros mais técnicos, tem os de força também, enfim. Claro que isso não garante resultado, mas nos dá uma variedade de estilo muito boa durante as partidas – analisou.

Apesar de não ser um jogo entre os profissionais, onde a pressão para o Inter se classificar seria maior, Murilo comentou como é o clima entre os jogadores prestes a jogos importantes e um pouco da parte interna do clube:

– A comissão técnica consegue trabalhar muito bem o elenco e mesmo quem está no banco, não fica desmotivado. Temos que honrar essa camiseta como se fosse o último jogo de nossas vidas. Vestir a camisa do Inter é uma oportunidade imensa e não vou medir esforços dentro de campo para ajudar imo Colorado – concluiu.

