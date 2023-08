Murilo Huff protagoniza cena sensual com Gabi Versiani e se torna o primeiro sertanejo a gravar em Fernando de Noronha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 9:29 Compartilhe

O tão esperado videoclipe de “Praia”, de Murilo Huff, chega ao YouTube na próxima sexta-feira, 1°, às 12h, um dia após o lançamento da faixa nas plataformas de streaming. Na noite de terça-feira, 29, a ISTOÉ Gente marcou presença na coletiva de imprensa do cantor e assistiu em primeira mão o trabalho gravado em Fernando de Noronha.

A novidade fez de Murilo o primeiro cantor sertanejo a gravar um videoclipe no arquipélago de Pernambuco. Além disso, também foi especial por propor o primeiro contato direto entre ele e Gabriela Versiani, que atuou no videoclipe ao lado do artista e depois se tornou sua namorada.

Em um misto de romantismo e sensualidade, “Praia” retrata um ex-amor (Gabriela Versiani) que está prestes a se casar em um lugar paradisíaco que representa os melhores momentos de um casal que não existe mais. Contudo, não importa quanto tempo passe ou quantos amores a mulher viva, ela sempre volta para o seu ex-companheiro (Murilo Huff).

O artista, que pela primeira vez atuou em um videoclipe, protagonizou uma cena sensual com Gabriela no chuveiro. No entanto, eles garantem que apesar da química exposta, tudo foi profissional, embora a influenciadora digital brinque que o atual namorado já estava lhe “querendo” durante as gravações.

“Este é o terceiro clipe que participo. Foi muito especial. A vibe foi ainda mais incrível por estarmos em Noronha. A vibe do Murilo também é muito parecida com a minha. A gente se conheceu lá e parecia que eu estava em casa. Tudo foi muito divertido e leve, muito especial”, comenta Gabriela.

Murilo pontua que o roteiro da cena sensual era desconhecido por ambos, que ficaram sabendo apenas no momento da gravação. “Não poderia ter escolhido pessoa melhor. Não porque a gente teve uma história depois e estamos namorando, mas porque a maneira que ela se entregou acho que ninguém faria igual, foi extremamente profissional”, elogia.

O cantor relembra a escolha de Gabriela para atuar ao seu lado: “Quando foi cogitado o nome dela eu falei ‘tem que ser ela’. Só pedi pra pesquisarem a altura dela antes. Eu já conhecia o trabalho dela, já tinha visto outros clipes que ela tinha atuado. Apesar de não conhecer pessoalmente, eu já acompanhava ela na internet”.

Agora, Gabi pretende ser uma inspiração para as próximas composições do namorado. Murilo garante que já está sendo e, apesar do pouco tempo de relacionamento, já até escreveu uma canção para ela.

“Praia” é uma composição de Felipe Arná, Renato Campero e Bagual. A obra audiovisual tem roteiro e direção assinados por Flaney Gonzallez.

