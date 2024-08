Murilo Huff ensina filho de Marília Mendonça a tocar bateria e vídeo viraliza; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2024 - 10:11 Para compartilhar:

Murilo Huff viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo em que aparece ensinando o filho, Léo, a tocar bateria. O garotinho, de 4 anos de idade, é fruto do relacionamento do cantor sertanejo com Marília Mendonça, que morreu em um trágico acidente de avião em novembro de 2021.

Na gravação, Murilo mostrou como o menino tem aprimorado as habilidades musicais com o passar dos anos. “Evoluindo”, escreveu Huff na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, diversos famosos se derreteram pelo desempenho de Léo, inclusive a influenciadora Gabriela Versiani, namorada de Murilo. “A meia alta é o charme. Sou louca por vocês”, disse a blogueira, comentando a roupa do enteado.

“Não tinha como não puxar o talento musical”, comentou uma fã. “Boatos de que em breve vamos ter um novo baterista na sua banda”, brincou outra. “Ansiosa para daqui mais um pouco ter o Léo fazendo abertura de shows do pai”, disse uma terceira.

