Murillo, ex-Corinthians, marca, mas Nottingham Forest só empata com o Crystal Palace

O Nottingham Forest só empatou com o Crystal Palace, por 1 a 1, nesta segunda-feira, em Londres, no fechamento da 35ª rodada do Campeonato Inglês, mas manteve suas chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O gol do Nottingham Forest foi marcado pelo zagueiro brasileiro Murillo.

Com o resultado, o Nottingham Forest foi para 61 pontos, dois atrás do Chelsea, que fecha a lista dos cinco times ingleses com vaga garantida na Liga dos Campeões. Já o Crystal Palace foi aos 46 pontos, na 12ª colocação. Restam três rodadas para o final do campeonato.

O jogo foi muito disputado, em alta velocidade, com as equipes se revezando no campo de ataque. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Nottingham Forest e ocorreu aos 43 minutos, após rápido contra-ataque. Elanga foi lançado, livre, mas bateu em cima do goleiro Henderson.

O segundo gol continuou em alta intensidade. Aos cinco minutos, os dois times tiveram grande chance para abrir o placar, mas falharam. Sarr só não fez o primeiro gol do Crystal Palace porque Sels foi corajoso para fazer a defesa. No contra-ataque, Wood finalizou para o Nottingham Forest, mas a bola bateu na zaga e saiu.

Um pênalti convertido por Eze, aos 15 minutos colocou o Crystal Palace com vantagem no placar, mas a reação do Nottingham Forest foi imediata e veio com o zagueiro Murillo, ex-Corinthians, aos 19, ao desviar finalização de Williams. O brasileiro foi substituído aos 36 minutos por causa de lesão.

Nervoso na busca pelo gol da vitória, o Nottingham Forest viu o Crystal Palace ser mais perigoso, mas o placar ficou inalterado.