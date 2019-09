Muriel lamenta gol sofrido em início de jogo e pede Flu ‘mentalmente forte’

Foi uma noite de domingo para o Fluminense esquecer. Não bastasse a atuação ruim, com muitos toques na bola sem objetividade e poucas finalizações ao gol adversário, o time e terminou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento ao perder para o Goiás, por 3 a 0, no Serra Dourada, em Goiânia.

O principal motivo para a derrota neste domingo, na visão do goleiro Muriel, foi o gol tomado no início da partida. “Sofremos o gol logo no começo e nos complicamos. A gente tinha que ter mais tranquilidade, tinha bastante tempo para tentar reagir. Nessas horas a gente precisa ser mentalmente mais forte para superar este momento. Eles estavam em um momento de pressão e não soubemos usar isso”, comentou o jogador, relembrando o gol de Michael, logo aos oito minutos do primeiro tempo.

O goleiro ainda afirmou que o Goiás mereceu o resultado e pede cabeça erguida ao time. “A gente não pode se conformar com o resultado. Mesmo quando estava 2 a 0, eu estava acreditando que dava para buscar (o empate), mas a gente não conseguiu. O Goiás foi merecedor. Agora é partir para o próximo jogo que é mais uma decisão”, projetou o goleiro, se referindo ao duelo diante do Santos, na quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense é o 17.º colocado do Brasileirão, com 18 pontos, um atrás do CSA, primeiro fora da zona de rebaixamento. Este duelo em Goiânia era um jogo importante para a equipe tricolor também porque o Goiás também luta para fugir do rebaixamento e só tinha vencido um jogo nos 11 disputados antes deste triunfo.