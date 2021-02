Muriel brilha, Atalanta ganha do Napoli e sobe para o G4 do Campeonato Italiano

Emoção do começo ao fim, belas jogadas, lindos gols e vitória da Atalanta com show de Muriel no confronto direto com o Napoli pela quarta posição do Campeonato Italiano. O Estádio Gewiss, em Bérgamo, registrou neste domingo um dos grandes duelos da competição, com triunfo dos mandantes por 4 a 2.

O resultado positivo conduziu a Atalanta para a quarta posição, com 43 pontos. Vale ressaltar que a Juventus, com 42, tem dois jogos a menos e pode recuperar a posição. O Napoli despencou para sétimo, com 40 pontos.

Sensação da temporada passada, a Atalanta abriu o marcador em um “gol comum”. Jogada individual pela esquerda e cruzamento na cabeça de Zapata.

Se no primeiro tempo faltaram mais gols, a segunda etapa foi um prato cheio, com bolas nas redes de montes e um brilho aos olhos dos amantes do futebol. Zielisnki empatou no primeiro golaço do confronto. Ele recebeu o lançamento e bateu de primeira.

Muriel, então, iniciou seu show particular. Fez bela jogada e serviu Gosens: 2 a 1. Logo depois, o colombiano balançou para cima de Rrahmani e bateu no ângulo. Outra pintura em Bérgamo e vantagem boa no placar. Festejou rebolando, como fez diante do defensor.

O Napoli diminuiu em um gol contra de Gosens. Nem deu tempo de iniciar a reação e viu Muriel cobrar escanteio na cabeça de Romero, que fechou o placar: 4 a 2.

