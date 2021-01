Muricy detalha função no São Paulo e explica retorno: ‘É uma convocação’ Ídolo do São Paulo terá função de coordenador de futebol auxiliando a comissão técnica e o elenco. Em entrevista à SPFC TV, ele comentou os motivos para aceitar o novo cargo

Muricy Ramalho está de volta ao São Paulo e já iniciou os trabalhos nesta semana. Ídolo do Tricolor, o agora coordenador de futebol explicou os motivos de sua volta em entrevista à SPFC TV, canal oficial do Tricolor.

Eu não tinha nenhum pensamento de voltar para o futebol, mas quando veio convite não deu para recusar, era uma convocação. Eu não pensei muito, não dava para falar não. Aqui é minha casa, é diferente. Eu cheguei aqui aos nove anos de idade, é muita história. A saudade era muito grande. Agora estou de volta e muito entusiasmado – afirmou.

Tricampeão brasileiro como técnico do São Paulo, Muricy agora será coordenador, sendo uma espécie de ponte entre a comissão técnica de Fernando Diniz e o elenco. Ele ressaltou que não terá participação nas questões táticas, sendo tarefa do treinador do Tricolor.

– Nessa área de coordenação, acho que vou ser importante, para o próprio treinador também. Vou ficar muito mais próximo do Diniz, conversando muito com ele e isso que vai ser o mais importante. Vou ver se ele quer algum reforço, que tipo de jogador, ideia de jogo e todas essas coisas, que é ele quem decide. E claro, vou conversar com os jogadores, se tem alguma necessidade. Mas nada tático, nem nenhum tipo de fundamento – detalhou Muricy.

Para finalizar, o técnico Fernando Diniz também deu sua opinião sobre a volta do vitorioso treinador e ex-comentarista do SporTV.

– Para nós todos e para a comunidade são-paulina, é um presente o Muricy estar de volta ao São Paulo. É uma grande alegria, um grande privilégio, a gente tem uma sintonia muito fina sobre a vida, principalmente essa paixão pelo futebol e pela vontade de trabalhar, fazer o melhor e vencer – comentou.

